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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1455145614571458

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 180
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 180
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 14:25

  Алексей77 написав:2. Если сегодня до 20-00 отправить деньги по СЭПу через Альфу на IBAN счет универсалк А-банка, когда они зайдут?

Альфа отправляет текущим оперднем до 17:00
Вот до 17 отправите, мож седня в 19:00 и увидите в Шапито.
Шлите манисендом -- манахнавеннА
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 14:33

  clientage написав:
  Алексей77 написав:2. Если сегодня до 20-00 отправить деньги по СЭПу через Альфу на IBAN счет универсалк А-банка, когда они зайдут?

Альфа отправляет текущим оперднем до 17:00
Вот до 17 отправите, мож седня в 19:00 и увидите в Шапито.
Шлите манисендом -- манахнавеннА

100 тыс. грн. можно Манисендом на А-банку с Ультры Альфы? И какая комиссия?
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 14:36

  Алексей77 написав:
  clientage написав:
  Алексей77 написав:2. Если сегодня до 20-00 отправить деньги по СЭПу через Альфу на IBAN счет универсалк А-банка, когда они зайдут?

Альфа отправляет текущим оперднем до 17:00
Вот до 17 отправите, мож седня в 19:00 и увидите в Шапито.
Шлите манисендом -- манахнавеннА

100 тыс. грн. можно Манисендом на А-банку с Ультры Альфы? И какая комиссия?

Манисендом Альфы будет комисс 1%+5 :mrgreen:
Да и Альфа больше 15К/карта/дн и не выпустит то. Еще и залочить карту может психованый фрод-контроль :evil:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 14:45

Re: А-Банк

  clientage написав:Да и Альфа больше 15К/карта/дн и не выпустит то.


якраз в даний момент про ці п2п ліміти ідуть дуже гарячі дискусії на гілці Альфа банки
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 14:53

  greenozon написав:
  clientage написав:Да и Альфа больше 15К/карта/дн и не выпустит то.


якраз в даний момент про ці п2п ліміти ідуть дуже гарячі дискусії на гілці Альфа банки

А чо там спорить. Сама ОфПред месяца 2 назад выХладывала там талбички с лимитами :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 14:56

Re: А-Банк

А что по ставочкам слышно? с Понедельника или Вторника?
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 15:10

  Алексей77 написав:А что по ставочкам слышно? с Понедельника или Вторника?


Понедельник - вниз.
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 15:13

jay2004
если упадут вниз - значит можно размещаться в более надежных банках пока те не опустят. В данной ситуации быстрый спуск % вниз в этой банке им не на пользу
бульбик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 15:24

  jay2004 написав:
  Алексей77 написав:А что по ставочкам слышно? с Понедельника или Вторника?


Понедельник - вниз.

Вівторок - вниз, але це тільки слухи.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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