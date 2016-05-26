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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1456145714581459

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 180
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 180
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 17:01

Алексей77

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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 17:12

Re: А-Банк

  Алексей77 написав:Чтобы деньги зашли на карту сразу после окончания депо, то нужно в первый день после окончания (с утра до 9)отказаться от пролонгации? или можно заранее (сейчас например)?

Заранее но не ранее чем за 1 месяц
Flamingo
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  #<1 ... 1456145714581459
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