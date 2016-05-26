Алексей77
відмовитесь від лонгації заранєє - отримаєте заранєє одразу на карту
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 гру, 2019 17:01
Алексей77
відмовитесь від лонгації заранєє - отримаєте заранєє одразу на карту
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 13 гру, 2019 17:12
Re: А-Банк
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