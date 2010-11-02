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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1456145714581459

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 180
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 180
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 17:01

Алексей77

відмовитесь від лонгації заранєє - отримаєте заранєє одразу на карту
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 17:12

Re: А-Банк

  Алексей77 написав:Чтобы деньги зашли на карту сразу после окончания депо, то нужно в первый день после окончания (с утра до 9)отказаться от пролонгации? или можно заранее (сейчас например)?

Заранее но не ранее чем за 1 месяц
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 17:45

Открыл один "Зимний запас" в понедельник, второй - в среду.
Когда уже надо торбить горлинию за кэшбэк? Вроде бы писали, что в течение недели начисляют.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 18:05

Искатель

до 1ой звєзди :)

а якщо серйозно - мінімум тиждень.
потім граєм гру "открой заявку"
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 18:26

Re: А-Банк

Кто как пополнял зеленую карту что бы срубить кышмыш 0,5% ?
а то оказывается у абанки нету своего сервися для п2п...
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 18:41

  mephala написав:Кто как пополнял зеленую карту что бы срубить кышмыш 0,5% ?
а то оказывается у абанки нету своего сервися для п2п...

ПУМБ, моно
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 21:55

+ скунс
demichh
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 06:50

Re: А-Банк

Вчерашняя инфа из отделения-ставки пока не меняют
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 07:49

  vollena71 написав:
  mephala написав:Кто как пополнял зеленую карту что бы срубить кышмыш 0,5% ?
а то оказывается у абанки нету своего сервися для п2п...

ПУМБ, моно


По реквізитам з альфи також отримав через місяць і після звернень кешбек. Тепер закинув по реквізитам з привату - добу доходили, але то приват такий. Міг налом закинути на альфу, а звідти за пару годин були би в абанці.
Абанка зараз мала б суттєво прирости вкладами фіз. осіб з такими %, але такі % якби не свідчили про негаразди банки.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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