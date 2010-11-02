Алексей77
відмовитесь від лонгації заранєє - отримаєте заранєє одразу на карту
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 гру, 2019 17:01
Алексей77
відмовитесь від лонгації заранєє - отримаєте заранєє одразу на карту
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 13 гру, 2019 17:12
Re: А-Банк
Додано: П'ят 13 гру, 2019 17:45
Открыл один "Зимний запас" в понедельник, второй - в среду.
Когда уже надо торбить горлинию за кэшбэк? Вроде бы писали, что в течение недели начисляют.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 18:05
Искатель
до 1ой звєзди
а якщо серйозно - мінімум тиждень.
потім граєм гру "открой заявку"
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 13 гру, 2019 18:26
Re: А-Банк
Кто как пополнял зеленую карту что бы срубить кышмыш 0,5% ?
а то оказывается у абанки нету своего сервися для п2п...
Додано: П'ят 13 гру, 2019 18:41
ПУМБ, моно
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
Додано: Суб 14 гру, 2019 06:50
Re: А-Банк
Вчерашняя инфа из отделения-ставки пока не меняют
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Додано: Суб 14 гру, 2019 07:49
По реквізитам з альфи також отримав через місяць і після звернень кешбек. Тепер закинув по реквізитам з привату - добу доходили, але то приват такий. Міг налом закинути на альфу, а звідти за пару годин були би в абанці.
Абанка зараз мала б суттєво прирости вкладами фіз. осіб з такими %, але такі % якби не свідчили про негаразди банки.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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