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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1457145814591460

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 180
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 180
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 10:20

  wolt450 написав:Кажуть, що скинуть всього 0,5% зі ставки. Із 17.12
Завтра буде більше інфо
То поки все


цей колега має багато інсайдів і рідко помиляється
а також дуже фокусно анонсує
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 11:05

  greenozon написав:
  wolt450 написав:Кажуть, що скинуть всього 0,5% зі ставки. Із 17.12
Завтра буде більше інфо
То поки все


цей колега має багато інсайдів і рідко помиляється
а також дуже фокусно анонсує


Так, дійсно постійно дає вірні інсайди. А Алексей77 - видав, мабуть, дезу. Час покаже :wink: - чекати залишилось недовго...
Востаннє редагувалось jay2004 в Суб 14 гру, 2019 11:12, всього редагувалось 1 раз.
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 11:09

Re: А-Банк

А где посмотреть показатели деятельности за 3 квартала?
Кто детально разобрался, напишите
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Алексей77
 
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