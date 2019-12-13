цей колега має багато інсайдів і рідко помиляється
а також дуже фокусно анонсує
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 14 гру, 2019 10:20
цей колега має багато інсайдів і рідко помиляється
а також дуже фокусно анонсує
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 14 гру, 2019 11:05
Так, дійсно постійно дає вірні інсайди. А Алексей77 - видав, мабуть, дезу. Час покаже - чекати залишилось недовго...
Востаннє редагувалось jay2004 в Суб 14 гру, 2019 11:12, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 14 гру, 2019 11:09
Re: А-Банк
А где посмотреть показатели деятельности за 3 квартала?
Кто детально разобрался, напишите
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Додано: Суб 14 гру, 2019 15:23
Re: А-Банк
Новин не добавилось. В понеділок, мабуть, без змін
Але я сьогодні застовбився
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Додано: Суб 14 гру, 2019 15:28
Re: А-Банк
Додано: Суб 14 гру, 2019 16:02
Какой смысл в столбах, если уже и так почти фонд?
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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