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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 14 гру, 2019 21:14
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Суб 14 гру, 2019 22:00
greenozon написав:
сьогодні - завтра останній день занести мішки гривні в АБанку[/u], товариші!!!
с моим везением уже не первый раз когда нужно перевкладывать депошки абанка выкидывала фортели. С ограничением пополнения депозита или процентной ставкой. Как лучше закрыть депо по сроку- нажать отказ от пролонгации сейчас или разорвать на следующий день после окончания когда он автоматом продлится в списке депозитов на 1% на 3 дня. Раньше у меня при отказе от пролонгации депошка долго висела в нигде и не падала на кдв. Что приходилось незнающих клоунов из чатика утомлять ,,Где деньги!!%$,,
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alex lem
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Додано: Суб 14 гру, 2019 22:03
alex lem написав: greenozon написав:
сьогодні - завтра останній день занести мішки гривні в АБанку[/u], товариші!!!
с моим везением уже не первый раз когда нужно перевкладывать депошки абанка выкидывала фортели. С ограничением пополнения депозита или процентной ставкой. Как лучше закрыть депо по сроку- нажать отказ от пролонгации сейчас или разорвать на следующий день после окончания когда он автоматом продлится в списке депозитов на 1% на 3 дня. Раньше у меня при отказе от пролонгации депошка долго висела в нигде и не падала на кдв. Что приходилось незнающих клоунов из чатика утомлять ,,Где деньги!!%$,,
Завжди розриваю на наступний день...на КДВ.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Суб 14 гру, 2019 22:44
Квесторе_поверніться написав: alex lem написав: greenozon написав:
сьогодні - завтра останній день занести мішки гривні в АБанку[/u], товариші!!!
с моим везением уже не первый раз когда нужно перевкладывать депошки абанка выкидывала фортели. С ограничением пополнения депозита или процентной ставкой. Как лучше закрыть депо по сроку- нажать отказ от пролонгации сейчас или разорвать на следующий день после окончания когда он автоматом продлится в списке депозитов на 1% на 3 дня. Раньше у меня при отказе от пролонгации депошка долго висела в нигде и не падала на кдв. Что приходилось незнающих клоунов из чатика утомлять ,,Где деньги!!%$,,
Завжди розриваю на наступний день...на КДВ.
Я раньше тоже так делал. Но они имело смысл потому что "автоматический" возврат с выплатой денег происходил около 15 часов дня. Сейчас же утречком все падает на карту поэтому я уже месяца 3 как отменяю пролонгацию заранее. Поначалу какое-то время деньги даже падали на день ранее (в день окончания депо, а не на следующий). Правда этот баг уже пофиксили и все уже "падает" своевременно
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Flamingo
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Суб 14 гру, 2019 16:21
Hella
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