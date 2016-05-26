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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1458145914601461

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 180
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 180
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 21:14

https://a-bank.com.ua/static/november_2 ... tion_4.pdf
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 30713
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Подякував: 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 22:00

  greenozon написав:сьогодні - завтра останній день занести мішки гривні в АБанку[/u], товариші!!!

с моим везением уже не первый раз когда нужно перевкладывать депошки абанка выкидывала фортели. С ограничением пополнения депозита или процентной ставкой. Как лучше закрыть депо по сроку- нажать отказ от пролонгации сейчас или разорвать на следующий день после окончания когда он автоматом продлится в списке депозитов на 1% на 3 дня. Раньше у меня при отказе от пролонгации депошка долго висела в нигде и не падала на кдв. Что приходилось незнающих клоунов из чатика утомлять ,,Где деньги!!%$,,
alex lem
 
Повідомлень: 2172
З нами з: 25.12.08
Подякував: 100 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 22:03

  alex lem написав:
  greenozon написав:сьогодні - завтра останній день занести мішки гривні в АБанку[/u], товариші!!!

с моим везением уже не первый раз когда нужно перевкладывать депошки абанка выкидывала фортели. С ограничением пополнения депозита или процентной ставкой. Как лучше закрыть депо по сроку- нажать отказ от пролонгации сейчас или разорвать на следующий день после окончания когда он автоматом продлится в списке депозитов на 1% на 3 дня. Раньше у меня при отказе от пролонгации депошка долго висела в нигде и не падала на кдв. Что приходилось незнающих клоунов из чатика утомлять ,,Где деньги!!%$,,

Завжди розриваю на наступний день...на КДВ.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 30713
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1534 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 22:44

  Квесторе_поверніться написав:
  alex lem написав:
  greenozon написав:сьогодні - завтра останній день занести мішки гривні в АБанку[/u], товариші!!!

с моим везением уже не первый раз когда нужно перевкладывать депошки абанка выкидывала фортели. С ограничением пополнения депозита или процентной ставкой. Как лучше закрыть депо по сроку- нажать отказ от пролонгации сейчас или разорвать на следующий день после окончания когда он автоматом продлится в списке депозитов на 1% на 3 дня. Раньше у меня при отказе от пролонгации депошка долго висела в нигде и не падала на кдв. Что приходилось незнающих клоунов из чатика утомлять ,,Где деньги!!%$,,

Завжди розриваю на наступний день...на КДВ.

Я раньше тоже так делал. Но они имело смысл потому что "автоматический" возврат с выплатой денег происходил около 15 часов дня. Сейчас же утречком все падает на карту поэтому я уже месяца 3 как отменяю пролонгацию заранее. Поначалу какое-то время деньги даже падали на день ранее (в день окончания депо, а не на следующий). Правда этот баг уже пофиксили и все уже "падает" своевременно
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 09:17

Акции

Здравствуйте. Подскажите, в А-Банке сейчас нет акции "Приведи друга"?
lag1lag11
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 09:19

  lag1lag11 написав:Здравствуйте. Подскажите, в А-Банке сейчас нет акции "Приведи друга"?

Через приложение можно "пригласить друга" на карту Зелена.
Дают по 50грн грязными
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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