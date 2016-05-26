Додано: Суб 14 гру, 2019 22:00

greenozon написав: сьогодні - завтра останній день занести мішки гривні в АБанку[/u], товариші!!! сьогодні - завтра останній день занести мішки гривні в АБанку[/u], товариші!!!

с моим везением уже не первый раз когда нужно перевкладывать депошки абанка выкидывала фортели. С ограничением пополнения депозита или процентной ставкой. Как лучше закрыть депо по сроку- нажать отказ от пролонгации сейчас или разорвать на следующий день после окончания когда он автоматом продлится в списке депозитов на 1% на 3 дня. Раньше у меня при отказе от пролонгации депошка долго висела в нигде и не падала на кдв. Что приходилось незнающих клоунов из чатика утомлять ,,Где деньги!!%$,,