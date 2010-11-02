Надо. Иначе через месяц могут быть "сюрпризы" в виде недоступности к своим средствам.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 15 гру, 2019 12:40
Надо. Иначе через месяц могут быть "сюрпризы" в виде недоступности к своим средствам.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Нед 15 гру, 2019 13:55
novichok
тримаю кулаки
+50грн !
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