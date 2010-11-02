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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1459146014611462

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 180
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 180
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 12:40

  Алексей77 написав:Позвонили, сказали прийти в отделение для верификации НБУ. Надо идти?

Надо. Иначе через месяц могут быть "сюрпризы" в виде недоступности к своим средствам.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 13:27

до среды выплыву за буйки, нормально?
novichok
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 13:55

novichok

тримаю кулаки :mrgreen:
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 15:16

  novichok написав:до среды выплыву за буйки, нормально?

Суд в понеділок. :)
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 15:43

  Квесторе_поверніться написав:
  novichok написав:до среды выплыву за буйки, нормально?

Суд в понеділок. :)

по поводу 1 мрд. грн.? В случае проигрыша суда, как скажется на банке?
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
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Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 16:49

  Алексей77 написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  novichok написав:до среды выплыву за буйки, нормально?

Суд в понеділок. :)

по поводу 1 мрд. грн.? В случае проигрыша суда, как скажется на банке?

В випадку програшу буду надіятись ще місяць банка протримається до середини січня, коли планую гривню виносити.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 16:54

Квесторе_поверніться
А чего выносите?
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 17:07

  Алексей77 написав:Квесторе_поверніться
А чего выносите?

Ставки впадуть...поповню в Комсі2 під 19%...там багато стовпів появиться в січні.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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