Надо. Иначе через месяц могут быть "сюрпризы" в виде недоступности к своим средствам.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 15 гру, 2019 12:40
Надо. Иначе через месяц могут быть "сюрпризы" в виде недоступности к своим средствам.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Нед 15 гру, 2019 13:55
novichok
тримаю кулаки
+50грн !
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Додано: Нед 15 гру, 2019 15:16
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Додано: Нед 15 гру, 2019 15:43
по поводу 1 мрд. грн.? В случае проигрыша суда, как скажется на банке?
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Додано: Нед 15 гру, 2019 16:49
В випадку програшу буду надіятись ще місяць банка протримається до середини січня, коли планую гривню виносити.
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Додано: Нед 15 гру, 2019 16:54
Квесторе_поверніться
А чего выносите?
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
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Додано: Нед 15 гру, 2019 17:07
Ставки впадуть...поповню в Комсі2 під 19%...там багато стовпів появиться в січні.
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Додано: Нед 15 гру, 2019 18:45
Я на 15 см, но за последнею неделя залили столько, что ликвидность у А-банки завались.
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