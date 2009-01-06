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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1460146114621463

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 180
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 180
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 21:26

Re: А-Банк

  Фантом написав:Надо. Иначе через месяц могут быть "сюрпризы" в виде недоступности к своим средствам.


да , есть такое.
при блокировке карты, она-с исчезает из виду в А-24.
ее не видно, карточного счета не видно и ДЕНЕГ ТОЖЕ не видно.
караульно и аварийно.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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  #<1 ... 1460146114621463
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