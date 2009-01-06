да , есть такое.
при блокировке карты, она-с исчезает из виду в А-24.
ее не видно, карточного счета не видно и ДЕНЕГ ТОЖЕ не видно.
караульно и аварийно.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 15 гру, 2019 21:26
Re: А-Банк
да , есть такое.
при блокировке карты, она-с исчезает из виду в А-24.
ее не видно, карточного счета не видно и ДЕНЕГ ТОЖЕ не видно.
караульно и аварийно.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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