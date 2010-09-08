да , есть такое.
при блокировке карты, она-с исчезает из виду в А-24.
ее не видно, карточного счета не видно и ДЕНЕГ ТОЖЕ не видно.
караульно и аварийно.
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Додано: Нед 15 гру, 2019 21:26
Re: А-Банк
да , есть такое.
при блокировке карты, она-с исчезает из виду в А-24.
ее не видно, карточного счета не видно и ДЕНЕГ ТОЖЕ не видно.
караульно и аварийно.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Пон 16 гру, 2019 12:05
Пришёл кешбек за 8-9-10 декабря (Моня, p2p)! Залил по полной, даже чуток перелил.
Ставки вроде покаместь, на том же уровне. Оставили краник открытый - пользуйтесь!
Востаннє редагувалось jay2004 в Пон 16 гру, 2019 12:34, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 16 гру, 2019 12:09
Додано: Пон 16 гру, 2019 12:10
jay2004
Планирую фонд перегнать через Моню р2р. Какой размер транша рекомендуете?
Додано: Пон 16 гру, 2019 12:16
Періодично заходжу на депозит по акції із КБ
наразі АБ спромігся лише закрити 1 (!) КБ за листопад
за грудень (початок) вже почав створювати заявки
let the GAME begin!
+50грн !
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Додано: Пон 16 гру, 2019 12:24
У меня по всем из 4 пришел. Как раз сегодня пришел на депозит, оформленный 12.12. На первый делал заявку, но, наверное, она никак не помогла, потому что в тот же день, когда кэшбэк пришел мне, он пришел и другим.
Додано: Пон 16 гру, 2019 12:28
Ответил в Личку. Поторопитесь - ожидается закручивание краника .
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Додано: Пон 16 гру, 2019 13:21
До кінця тижня не збережуться ставки?
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Додано: Пон 16 гру, 2019 13:23
Додано: Пон 16 гру, 2019 13:26
Re: А-Банк
Угу, мой за 10/12/19 тож седня зашел (р2р онли), без напоминаний
... делайте хоть что-нибудь!
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