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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1461146214631464>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 180
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 180
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 21:26

Re: А-Банк

  Фантом написав:Надо. Иначе через месяц могут быть "сюрпризы" в виде недоступности к своим средствам.


да , есть такое.
при блокировке карты, она-с исчезает из виду в А-24.
ее не видно, карточного счета не видно и ДЕНЕГ ТОЖЕ не видно.
караульно и аварийно.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 12:05

Пришёл кешбек за 8-9-10 декабря (Моня, p2p)! Залил по полной, даже чуток перелил. :wink:
Ставки вроде покаместь, на том же уровне. Оставили краник открытый - пользуйтесь! :wink:
Востаннє редагувалось jay2004 в Пон 16 гру, 2019 12:34, всього редагувалось 1 раз.
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 12:09

  jay2004 написав:Пришёл кешбек за 8-9 декабря (Моня, p2p)! Залил по полной, даже чуток перелил. :wink:
Ставки вроде покаместь, на том же уровне. Оставили краник открытый - пользуйтесь! :wink:

Пока на несколько дней
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 12:10

jay2004
Планирую фонд перегнать через Моню р2р. Какой размер транша рекомендуете?
Vial
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 12:16

Періодично заходжу на депозит по акції із КБ
наразі АБ спромігся лише закрити 1 (!) КБ за листопад
за грудень (початок) вже почав створювати заявки

let the GAME begin! :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 12:24

  greenozon написав:Періодично заходжу на депозит по акції із КБ
наразі АБ спромігся лише закрити 1 (!) КБ за листопад
за грудень (початок) вже почав створювати заявки

let the GAME begin! :)


У меня по всем из 4 пришел. Как раз сегодня пришел на депозит, оформленный 12.12. На первый делал заявку, но, наверное, она никак не помогла, потому что в тот же день, когда кэшбэк пришел мне, он пришел и другим.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 12:28

  Vial написав:jay2004
Планирую фонд перегнать через Моню р2р. Какой размер транша рекомендуете?


Ответил в Личку. Поторопитесь - ожидается закручивание краника :wink: .
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 13:21

  guntherhouse777 написав:
  jay2004 написав:Пришёл кешбек за 8-9 декабря (Моня, p2p)! Залил по полной, даже чуток перелил. :wink:
Ставки вроде покаместь, на том же уровне. Оставили краник открытый - пользуйтесь! :wink:

Пока на несколько дней

До кінця тижня не збережуться ставки?
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 13:23

  jay2004 написав:
  Vial написав:jay2004
Планирую фонд перегнать через Моню р2р. Какой размер транша рекомендуете?


Ответил в Личку. Поторопитесь - ожидается закручивание краника :wink: .

тоже интересен опт.размер
можна паблик, можна личка
v57
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 13:26

Re: А-Банк

  jay2004 написав:Пришёл кешбек за 8-9-10 декабря (Моня, p2p)!

Угу, мой за 10/12/19 тож седня зашел (р2р онли), без напоминаний
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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