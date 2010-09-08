Додано: Пон 16 гру, 2019 14:03

пока повезло перевложился, нагнали тут коллеги страху шо прОценты с сегодня вниз. Характерно депошки можно разорвать только когда он стал в списке депо с 1 процентной ставкой. И кнопкой ,,Выплатить,,

"Че ты замолчал, а? Че ты молчишь, говори давай. Вопросы есть у тебя еще?"