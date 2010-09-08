Ожидаем 14-15.12.2019.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 гру, 2019 13:46
Ожидаем 14-15.12.2019.
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Додано: Пон 16 гру, 2019 13:51
а також "ожидаєм" за 2-3 грудня
+50грн !
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Додано: Пон 16 гру, 2019 14:03
Re: А-Банк
пока повезло перевложился, нагнали тут коллеги страху шо прОценты с сегодня вниз. Характерно депошки можно разорвать только когда он стал в списке депо с 1 процентной ставкой. И кнопкой ,,Выплатить,,
"Че ты замолчал, а? Че ты молчишь, говори давай. Вопросы есть у тебя еще?"
Додано: Пон 16 гру, 2019 14:04
Re: А-Банк
Кэшбэк выплачивается, если есть комиссия при пополнении Ультры?
Пересылаю по СЭП на Ультру, можно получить кэшбэк?
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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