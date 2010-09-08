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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1461146214631464

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 180
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 180
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 13:46

  clientage написав:
  jay2004 написав:Пришёл кешбек за 8-9-10 декабря (Моня, p2p)!

Угу, мой за 10/12/19 тож седня зашел (р2р онли), без напоминаний


Ожидаем 14-15.12.2019. :) :wink:
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 13:51

а також "ожидаєм" за 2-3 грудня
+50грн !
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 14:03

Re: А-Банк

пока повезло перевложился, нагнали тут коллеги страху шо прОценты с сегодня вниз. Характерно депошки можно разорвать только когда он стал в списке депо с 1 процентной ставкой. И кнопкой ,,Выплатить,,
"Че ты замолчал, а? Че ты молчишь, говори давай. Вопросы есть у тебя еще?"
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 14:04

Re: А-Банк

Кэшбэк выплачивается, если есть комиссия при пополнении Ультры?
Пересылаю по СЭП на Ультру, можно получить кэшбэк?
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http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 14:16

  Алексей77 написав:Кэшбэк выплачивается, если есть комиссия при пополнении Ультры?
Пересылаю по СЭП на Ультру, можно получить кэшбэк?

Вы о чём вообще? Какая Ультра в А-Банке?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 14:40

  Vorlon написав:
  Алексей77 написав:Кэшбэк выплачивается, если есть комиссия при пополнении Ультры?
Пересылаю по СЭП на Ультру, можно получить кэшбэк?

Вы о чём вообще? Какая Ультра в А-Банке?

Конечно Уни
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 14:43

  Алексей77 написав:
  Vorlon написав:
  Алексей77 написав:Кэшбэк выплачивается, если есть комиссия при пополнении Ультры?
Пересылаю по СЭП на Ультру, можно получить кэшбэк?

Вы о чём вообще? Какая Ультра в А-Банке?

Конечно Уни

Вы тут полистайте ветку за последних 2 мес по СЭПу. Шапито не особо горит желанием выплатить КБ за СЭП, народ наловчился уже создавать заявки на ускоритель ускорителя заявки для выплаты такого КБ и ждет выплат по 3..4 недели.
Юзайте лучше р2р :idea:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 14:45

Re: А-Банк

А можно объяснить или ссылку за что они кешбек выплачивают?
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 15:06

бульбик
https://a-bank.com.ua/static/news/promo ... ock_ua.pdf
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
jay2004
 
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