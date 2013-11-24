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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 180
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 180
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 20:12

  Алексей77 написав:Кэшбэк выплачивается, если есть комиссия при пополнении Ультры?
Пересылаю по СЭП на Ультру, можно получить кэшбэк?

Кэшбэк начисляют, но что бы снять его нужна будет Зеленка.
Без нее кэшбека в апликухе не видно.
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Alexey_k9
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 20:33

Alexey_k9

Видно
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