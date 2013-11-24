Кэшбэк начисляют, но что бы снять его нужна будет Зеленка.
Без нее кэшбека в апликухе не видно.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 гру, 2019 20:12
Кэшбэк начисляют, но что бы снять его нужна будет Зеленка.
Без нее кэшбека в апликухе не видно.
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Додано: Пон 16 гру, 2019 20:33
Alexey_k9
Видно
в мене Уні Голд із ПейПасом
все зачисляють
+50грн !
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