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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 23 гру, 2019 18:46
Re: А-Банк
Доречі, а КБ за поповнення через р2р онлайнів не дають, тільки за відкриття нових?
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Додано: Пон 23 гру, 2019 18:55
тільки за відкриття нових
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Додано: Пон 23 гру, 2019 21:20
Протягом минулого тижня зробив шість p2p переказів, сьогодні отримав кешбек за всі.
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Додано: Вів 24 гру, 2019 13:58
Re: А-Банк
Сьогодні зробив чотири заявки на кешбеки.
Колись, при бажанні, спілкування з гарячкою зберігалось на емейлі. Зараз скільки раз не ставив галочку і вводив пошту, ні разу нічого не прийшло. Зберігав вручну.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Вів 24 гру, 2019 14:01
Ой+
аналогічно, пошта поламалась і чат не шлеться, але є фішка - якщо прокрутити вверх, то в чаті є вся вся історія комунікації!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 24 гру, 2019 16:17
Re: А-Банк
У мене не вся і не надовго, тобто певний період зберігалось, тепер вже підчистилось, тому і дозберіг окремим файлом, так як думаю, що цей дощ (зимовий) надовго, а ціна питання чимала.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Вів 24 гру, 2019 20:06
Абанка ещё больше снизила ставки?
Или все запаковались в "последний вагон" и уже не интересуются?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 24 гру, 2019 20:16
Re: А-Банк
Ну якщо б вони не знижували, то виглядали би дуже підозріло. Хай з взятими ставками впораються.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Вів 24 гру, 2019 20:40
Куди дивитись? Онлайн як знизили з 17,5% до 16,5%, так він і залишився.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 24 гру, 2019 20:44
Таки да. Забыл докинуть +1% за 10к
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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