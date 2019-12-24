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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1475147614771478

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 183
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
66
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 183
Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 18:46

Re: А-Банк

Доречі, а КБ за поповнення через р2р онлайнів не дають, тільки за відкриття нових?
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY! У разі оформлення, отримаємо разом по 100 грн. за оформлення кредитної та по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 18:55

  kreuz написав:Доречі, а КБ за поповнення через р2р онлайнів не дають, тільки за відкриття нових?

тільки за відкриття нових
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 21:20

  ingtrans написав:
  Алексей77 написав:Каким образом с карты Мони лучше перебросить на Зеленую карту? и будет ли кэшбэк на следующей неделе?
p2p можно, если сумма не слишком крупная, а вот когда будет кэшбэк, это никому не известно, но, похоже, к концу недели раздают.

Протягом минулого тижня зробив шість p2p переказів, сьогодні отримав кешбек за всі.
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kharkiver
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 13:58

Re: А-Банк

  kharkiver написав:Протягом минулого тижня зробив шість p2p переказів, сьогодні отримав кешбек за всі.


Сьогодні зробив чотири заявки на кешбеки.
Колись, при бажанні, спілкування з гарячкою зберігалось на емейлі. Зараз скільки раз не ставив галочку і вводив пошту, ні разу нічого не прийшло. Зберігав вручну.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 14:01

Ой+
аналогічно, пошта поламалась і чат не шлеться, але є фішка - якщо прокрутити вверх, то в чаті є вся вся історія комунікації!
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 16:17

Re: А-Банк

  greenozon написав:то в чаті є вся вся історія комунікації!


У мене не вся і не надовго, тобто певний період зберігалось, тепер вже підчистилось, тому і дозберіг окремим файлом, так як думаю, що цей дощ (зимовий) надовго, а ціна питання чимала.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 20:06

Абанка ещё больше снизила ставки?
Или все запаковались в "последний вагон" и уже не интересуются? :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 20:16

Re: А-Банк

  Вкладчик1234 написав:Абанка ещё больше снизила ставки?


Ну якщо б вони не знижували, то виглядали би дуже підозріло. Хай з взятими ставками впораються.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 20:40

  Вкладчик1234 написав:Абанка ещё больше снизила ставки?
Или все запаковались в "последний вагон" и уже не интересуются? :)

Куди дивитись? Онлайн як знизили з 17,5% до 16,5%, так він і залишився.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 20:44

  klug написав:
  Вкладчик1234 написав:Абанка ещё больше снизила ставки?
Или все запаковались в "последний вагон" и уже не интересуются? :)

Куди дивитись? Онлайн як знизили з 17,5% до 16,5%, так він і залишився.

Таки да. Забыл докинуть +1% за 10к
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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