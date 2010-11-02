RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1476147714781479

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 183
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
66
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 183
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 12:25

Что стало стало с комиссией

  maxstar написав:В кабінеті при поповненні А-вклада пише Комісія 1% - за поповнення з карт «Універсальна», «Універсальна Gold»,
а с каких пор это пополнение депо с карты А-Банка стало с комиссией, раньше имел для заведения средств в банк УНИ и все проходило без комиссий ???
v_matsenko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 158
З нами з: 01.04.14
Подякував: 19 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 12:48

авклад не депо, а дырка, которую лет 5 как прикрыли болтливые
v57
 
Повідомлень: 2429
З нами з: 14.03.10
Подякував: 87 раз.
Подякували: 156 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1476147714781479
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ingtrans, J, patrikk, vlad123 і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 8003, 8004, 8005
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
80041 9443635
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 гру, 2019 13:22
wig
Юнекс Банк 1 ... 174, 175, 176
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 03:51
1750 3178
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 гру, 2019 13:07
Vorlon
Банк Глобус 1 ... 572, 573, 574
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
5738 761993
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 гру, 2019 11:37
Alex_TT

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.