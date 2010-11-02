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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 гру, 2019 12:25
maxstar написав:
В кабінеті при поповненні А-вклада пише Комісія 1% - за поповнення з карт «Універсальна», «Універсальна Gold»,
а с каких пор это пополнение депо с карты А-Банка стало с комиссией, раньше имел для заведения средств в банк УНИ и все проходило без комиссий ???
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Додано: Чет 26 гру, 2019 12:48
авклад не депо, а дырка, которую лет 5 как прикрыли болтливые
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