|
|
|
А-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 гру, 2019 12:25
maxstar написав:
В кабінеті при поповненні А-вклада пише Комісія 1% - за поповнення з карт «Універсальна», «Універсальна Gold»,
а с каких пор это пополнение депо с карты А-Банка стало с комиссией, раньше имел для заведения средств в банк УНИ и все проходило без комиссий ???
-
v_matsenko
-
-
- Повідомлень: 158
- З нами з: 01.04.14
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 14 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 26 гру, 2019 12:48
авклад не депо, а дырка, которую лет 5 как прикрыли болтливые
-
v57
-
-
- Повідомлень: 2430
- З нами з: 14.03.10
- Подякував: 87 раз.
- Подякували: 156 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 27 гру, 2019 13:03
Если закинуть гривну на Зеленую через приватовскую тумбу 30 или 31 числа и пополнить депозит:
- овера не нарисуют?
- проценты по депозиту начисляются со следующего календарного или рабочего?
-
ramaz
-
-
- Повідомлень: 366
- З нами з: 12.07.17
- Подякував: 62 раз.
- Подякували: 56 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 27 гру, 2019 13:54
ramaz написав:
Если закинуть гривну на Зеленую через приватовскую тумбу 30 или 31 числа и пополнить депозит:
- овера не нарисуют?
- проценты по депозиту начисляются со следующего календарного или рабочего?
Не нарисуют. Здесь по депо не существует выходных и праздничных
-
Flamingo
-
-
- Повідомлень: 3598
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 62 раз.
- Подякували: 741 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 27 гру, 2019 16:57
Подскажите, куда приходит выплачиваемый кешбек по акции Зимовий запас? Открывал депозиты с Зеленой 19 и 20 числа. Поддержка говорит вам нараховано, а нигде ничего нет
-
patrikk
-
-
- Повідомлень: 127
- З нами з: 25.06.15
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 27 гру, 2019 17:07
patrikk написав:
Подскажите, куда приходит выплачиваемый кешбек по акции Зимовий запас? Открывал депозиты с Зеленой 19 и 20 числа. Поддержка говорит вам нараховано, а нигде ничего нет
в моб пупочка кешбек
-
v57
-
-
- Повідомлень: 2430
- З нами з: 14.03.10
- Подякував: 87 раз.
- Подякували: 156 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|80130
|9451269
|
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|16908
|2400174
|
П'ят 27 гру, 2019 17:42
Vint
|
|148
|34545
|
П'ят 27 гру, 2019 16:19
Avatar
|