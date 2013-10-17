а с каких пор это пополнение депо с карты А-Банка стало с комиссией, раньше имел для заведения средств в банк УНИ и все проходило без комиссий ???
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 гру, 2019 12:25
Что стало стало с комиссией
Додано: П'ят 27 гру, 2019 13:03
Если закинуть гривну на Зеленую через приватовскую тумбу 30 или 31 числа и пополнить депозит:
- овера не нарисуют?
- проценты по депозиту начисляются со следующего календарного или рабочего?
Додано: П'ят 27 гру, 2019 13:54
Додано: П'ят 27 гру, 2019 16:57
сурки зажали кешбек
Подскажите, куда приходит выплачиваемый кешбек по акции Зимовий запас? Открывал депозиты с Зеленой 19 и 20 числа. Поддержка говорит вам нараховано, а нигде ничего нет
Додано: П'ят 27 гру, 2019 17:07
Додано: П'ят 27 гру, 2019 17:10
В аппликухе во вкладке "Кэшбек" - ищите его там. Если сумма насчитанного больше 100 грн. - его можно вывести на "зеленую"
Додано: П'ят 27 гру, 2019 19:30
Re: А-Банк
ПБ зелені ТСО закидають гроші на карти АБ онлайн (майже моментально)
відкривав таким чином депо (після згодовування ТСО) уйму разів
до речі - а який це метод зарахування через тумбу - якщо це не СЕП і не п2п, тоді який
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
|