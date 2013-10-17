А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 гру, 2019 12:25
maxstar написав:
В кабінеті при поповненні А-вклада пише Комісія 1% - за поповнення з карт «Універсальна», «Універсальна Gold»,
а с каких пор это пополнение депо с карты А-Банка стало с комиссией, раньше имел для заведения средств в банк УНИ и все проходило без комиссий ???
v_matsenko
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Додано: Чет 26 гру, 2019 12:48
авклад не депо, а дырка, которую лет 5 как прикрыли болтливые
v57
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 13:03
Если закинуть гривну на Зеленую через приватовскую тумбу 30 или 31 числа и пополнить депозит:
- овера не нарисуют? - проценты по депозиту начисляются со следующего календарного или рабочего?
ramaz
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 13:54
ramaz написав:
Если закинуть гривну на Зеленую через приватовскую тумбу 30 или 31 числа и пополнить депозит:
- овера не нарисуют?
- проценты по депозиту начисляются со следующего календарного или рабочего?
Не нарисуют. Здесь по депо не существует выходных и праздничных
Flamingo
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 16:57
Подскажите, куда приходит выплачиваемый кешбек по акции Зимовий запас? Открывал депозиты с Зеленой 19 и 20 числа. Поддержка говорит вам нараховано, а нигде ничего нет
patrikk
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 17:07
patrikk написав:
Подскажите, куда приходит выплачиваемый кешбек по акции Зимовий запас? Открывал депозиты с Зеленой 19 и 20 числа. Поддержка говорит вам нараховано, а нигде ничего нет
в моб пупочка кешбек
v57
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 19:30
ramaz написав:
- овера не нарисуют?
ПБ зелені ТСО закидають гроші на карти АБ онлайн (майже моментально)
відкривав таким чином депо (після згодовування ТСО) уйму разів
до речі - а який це метод зарахування через тумбу - якщо це не СЕП і не п2п, тоді який
greenozon
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 20:17
greenozon написав: ramaz написав:
- овера не нарисуют?
ПБ зелені ТСО закидають гроші на карти АБ онлайн (майже моментально)
відкривав таким чином депо (після згодовування ТСО) уйму разів
до речі - а який це метод зарахування через тумбу - якщо це не СЕП і не п2п, тоді який
Лоро-ностро
https://buklib.net/books/24425/
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 21:00
klug цікавий дивний звір але там нема згадок за ПБ, АБ..
greenozon
Повідомлень: 6974
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Подякував: 198 раз.
Подякували: 427 раз.
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