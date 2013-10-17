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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1476147714781479

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 183
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
66
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 183
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 12:25

Что стало стало с комиссией

  maxstar написав:В кабінеті при поповненні А-вклада пише Комісія 1% - за поповнення з карт «Універсальна», «Універсальна Gold»,
а с каких пор это пополнение депо с карты А-Банка стало с комиссией, раньше имел для заведения средств в банк УНИ и все проходило без комиссий ???
v_matsenko
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 12:48

авклад не депо, а дырка, которую лет 5 как прикрыли болтливые
v57
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 13:03

Если закинуть гривну на Зеленую через приватовскую тумбу 30 или 31 числа и пополнить депозит:
- овера не нарисуют?
- проценты по депозиту начисляются со следующего календарного или рабочего?
ramaz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 13:54

  ramaz написав:Если закинуть гривну на Зеленую через приватовскую тумбу 30 или 31 числа и пополнить депозит:
- овера не нарисуют?
- проценты по депозиту начисляются со следующего календарного или рабочего?

Не нарисуют. Здесь по депо не существует выходных и праздничных
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 16:57

сурки зажали кешбек

Подскажите, куда приходит выплачиваемый кешбек по акции Зимовий запас? Открывал депозиты с Зеленой 19 и 20 числа. Поддержка говорит вам нараховано, а нигде ничего нет :shock:
patrikk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 17:07

  patrikk написав:Подскажите, куда приходит выплачиваемый кешбек по акции Зимовий запас? Открывал депозиты с Зеленой 19 и 20 числа. Поддержка говорит вам нараховано, а нигде ничего нет :shock:

в моб пупочка кешбек
v57
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 17:10

  patrikk написав:Подскажите, куда приходит выплачиваемый кешбек по акции Зимовий запас? Открывал депозиты с Зеленой 19 и 20 числа. Поддержка говорит вам нараховано, а нигде ничего нет :shock:

В аппликухе во вкладке "Кэшбек" - ищите его там. Если сумма насчитанного больше 100 грн. - его можно вывести на "зеленую"
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 19:30

Re: А-Банк

  ramaz написав:- овера не нарисуют?

ПБ зелені ТСО закидають гроші на карти АБ онлайн (майже моментально)
відкривав таким чином депо (після згодовування ТСО) уйму разів

до речі - а який це метод зарахування через тумбу - якщо це не СЕП і не п2п, тоді який
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 20:17

  greenozon написав:
  ramaz написав:- овера не нарисуют?

ПБ зелені ТСО закидають гроші на карти АБ онлайн (майже моментально)
відкривав таким чином депо (після згодовування ТСО) уйму разів

до речі - а який це метод зарахування через тумбу - якщо це не СЕП і не п2п, тоді який

Лоро-ностро https://buklib.net/books/24425/
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klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 21:00

klug
цікавий дивний звір
але там нема згадок за ПБ, АБ..
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greenozon
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