Сіамські близнюки нічого принципово нового не винайшли. Так само працює партизанська стежка до сусідок. Чи може ви запитуєте, як саме технічно ПБ повідомляє АБ, що прийшли гроші: протокол, перетин жили кабеля?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 гру, 2019 21:46
Сіамські близнюки нічого принципово нового не винайшли. Так само працює партизанська стежка до сусідок. Чи може ви запитуєте, як саме технічно ПБ повідомляє АБ, що прийшли гроші: протокол, перетин жили кабеля?
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