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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1477147814791480

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 183
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
66
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 183
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 21:46

  greenozon написав:klug
цікавий дивний звір
але там нема згадок за ПБ, АБ..

Сіамські близнюки нічого принципово нового не винайшли. Так само працює партизанська стежка до сусідок. Чи може ви запитуєте, як саме технічно ПБ повідомляє АБ, що прийшли гроші: протокол, перетин жили кабеля?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 3876
З нами з: 18.08.14
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  #<1 ... 1477147814791480
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