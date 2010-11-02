Додано: Суб 28 гру, 2019 13:36

Stringer



а куда планируете потратить бабки?

что написать? хочу купить анальный вибратор?

или типа планирую купить:

- мясо, 2,3 кг

- крупа гречневая - 1,8 кг

и так пунктов 500 ?

при***



такого маразматического письма еще не видел .. это шедевр

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