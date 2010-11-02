Сіамські близнюки нічого принципово нового не винайшли. Так само працює партизанська стежка до сусідок. Чи може ви запитуєте, як саме технічно ПБ повідомляє АБ, що прийшли гроші: протокол, перетин жили кабеля?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 гру, 2019 21:46
Сіамські близнюки нічого принципово нового не винайшли. Так само працює партизанська стежка до сусідок. Чи може ви запитуєте, як саме технічно ПБ повідомляє АБ, що прийшли гроші: протокол, перетин жили кабеля?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Суб 28 гру, 2019 13:24
информирую клиентов данного говнобанка, что неадекватность финмона тут зашкаливает .. такое себе не позволял даже Барсук и Аполлоныч.
и это при том, что насчет в теч месяца поступило менее 150 к безналичных денег с моих других счетов СЭПОм (не п2п, не тумба, не наличка - четко идентифицированные платежи безналом).
Счета заблокировали.
А почитайте письмо? Это вообще шедевр. У неподготовлденного человека инфаркт мог бы быть от его прочтения.
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Додано: Суб 28 гру, 2019 13:28
Імпрі терорист?
збирає бабки на ядерну бомбу
+50грн !
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Додано: Суб 28 гру, 2019 13:35
Красавы
Особенно шедеврально - если ваши контрагенты фигуранты уголовного дела, дать пояснения по сути уголовного дела
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Додано: Суб 28 гру, 2019 13:36
Stringer
а куда планируете потратить бабки?
что написать? хочу купить анальный вибратор?
или типа планирую купить:
- мясо, 2,3 кг
- крупа гречневая - 1,8 кг
и так пунктов 500 ?
при***
такого маразматического письма еще не видел .. это шедевр
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Додано: Суб 28 гру, 2019 13:37
IMPRINTER, а шо тут пояснювати. Власні заощадження для участі в аХції Зимовий запас переказані в банку.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
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Додано: Суб 28 гру, 2019 13:40
я все понимаю - но лок счета это крайняя мера - а тут копеечные суммы и на 100% идентифицированны и безнал .. ну если при*** полные - ладно напишите свое говнописьмо и спросите .. но лок счета это как понимать?
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Додано: Суб 28 гру, 2019 13:45
Я вышел из этого банка полностью два года назад.
Я три дня не мог отправить по сэпу жалкие 100 тыщ грн с окончившегося депозита.
Какие сказки мне только не рассказывали, в итоге пришлось как последнему аленю - обуть кеды, взять авоську и тупо переложить деньги в другой банк наличкой.
Так что отмороженность их финмониторинга меня не удивляет
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Додано: Суб 28 гру, 2019 13:46
Додано: Суб 28 гру, 2019 13:46
Квесторе_поверніться
вот недавно Эксим тоже присылал письмо - дажэе не присылал - просто кура позвонила попросила написать пояснения - но никто ж при этом не лочил - написал - всё всех устроило ... но в этом же а-дерьме надо сначала залочить, а потом спрашивать - при чем что тут отвечать? разуй глаза и прочти от кого пришли деньги и что написанов назначении платежа?
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