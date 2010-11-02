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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1478147914801481

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 183
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
66
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 183
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 13:47

  Smitten написав:
  IMPRINTER написав:информирую клиентов данного говнобанка, что неадекватность финмона тут зашкаливает ..

Просто жесть. Кроме заходов сепом не делали чего-нибудь выглядящего "подозрительным" для неадекватных людей?
Не хочется с таким столкнуться


в тот то и дела, что нет ничего более прозрачного в тех оперциях, что были.
были сэп-входы, были сэп-выходы. пополнение/снятие депо. больше ничего.
никаких налов, п2п, поступлений от третих лиц.
общая сумма поступленией за мес. - менее 150 даже.

в общем в рейтинге неадекватов - А-банка теперь на 1-м почетном месте.
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IMPRINTER
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  #<1 ... 1478147914801481
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