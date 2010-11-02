Smitten написав: IMPRINTER написав:
информирую клиентов данного говнобанка, что неадекватность финмона тут зашкаливает ..
Просто жесть. Кроме заходов сепом не делали чего-нибудь выглядящего "подозрительным" для неадекватных людей?
Не хочется с таким столкнуться
в тот то и дела, что нет ничего более прозрачного в тех оперциях, что были.
были сэп-входы, были сэп-выходы. пополнение/снятие депо. больше ничего.
никаких налов, п2п, поступлений от третих лиц.
общая сумма поступленией за мес. - менее 150 даже.
в общем в рейтинге неадекватов - А-банка теперь на 1-м почетном месте.
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