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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1478147914801481

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 183
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
66
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 183
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 13:47

  Smitten написав:
  IMPRINTER написав:информирую клиентов данного говнобанка, что неадекватность финмона тут зашкаливает ..

Просто жесть. Кроме заходов сепом не делали чего-нибудь выглядящего "подозрительным" для неадекватных людей?
Не хочется с таким столкнуться


в тот то и дела, что нет ничего более прозрачного в тех оперциях, что были.
были сэп-входы, были сэп-выходы. пополнение/снятие депо. больше ничего.
никаких налов, п2п, поступлений от третих лиц.
общая сумма поступленией за мес. - менее 150 даже.

в общем в рейтинге неадекватов - А-банка теперь на 1-м почетном месте.
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 14:25

IMPRINTER
А куда письмо прислали, на электронную почту? Или в ящик?
Сколько времени прошло от СЕПа до письма?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 14:30

  Ferlakur написав:IMPRINTER
А куда письмо прислали, на электронную почту? Или в ящик?
Сколько времени прошло от СЕПа до письма?


письмо приходит на отделение начальнику.
отделение уже звонит и вручает.
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 14:35

  IMPRINTER написав:
  Ferlakur написав:IMPRINTER
А куда письмо прислали, на электронную почту? Или в ящик?
Сколько времени прошло от СЕПа до письма?


письмо приходит на отделение начальнику.
отделение уже звонит и вручает.


Коллега, когда забирали писульку нужно было сказать начальнику отделения, что вы представляете уважаемый форум там весь их бред будет описан и разжёван по полочкам. Совсем страх потеряли, идиоты! Вот что бывает, когда
правая рука не ведает что творит левая!
С их репутацией и фин.результатами нужно сидеть и молчать тихо в тряпочку, радуясь каждому зашедшему Аленю!
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 14:49

бульбик

ну а сам текст письма ? видал всякое, но такого?
привлекались/не привлекались ...
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 14:52

Кандауров - сучий пёс !

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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 15:05

  greenozon написав:Імпрі терорист?
збирає бабки на ядерну бомбу
:mrgreen:

Если ещё нет, то, с такими выкрутасами, наверное, скоро начнёт.
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 15:32

  бульбик написав:
  IMPRINTER написав:
  Ferlakur написав:IMPRINTER
А куда письмо прислали, на электронную почту? Или в ящик?
Сколько времени прошло от СЕПа до письма?


письмо приходит на отделение начальнику.
отделение уже звонит и вручает.


Коллега, когда забирали писульку нужно было сказать начальнику отделения, что вы представляете уважаемый форум там весь их бред будет описан и разжёван по полочкам. Совсем страх потеряли, идиоты! Вот что бывает, когда
правая рука не ведает что творит левая!
С их репутацией и фин.результатами нужно сидеть и молчать тихо в тряпочку, радуясь каждому зашедшему Аленю!


Коллега, у вас выход один! Предоставить им все необходимые документы и НЕМЕДЛЕННО забрать оттуда всё бабло, при этом ославить их на весь интернет. Здесь, на фейсбуке, на минфине и т.д.!!! А ещё желательно донести до братьев Суркисов, что у них в банке происходит!

P.s. это если, конечно у вас порядок с документами:)
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 15:47

а если без сюсю

где его только не лочили? :)
мож в консерватории что-то пора менять :)
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