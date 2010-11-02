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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 гру, 2019 13:47
Smitten написав: IMPRINTER написав:
информирую клиентов данного говнобанка, что неадекватность финмона тут зашкаливает ..
Просто жесть. Кроме заходов сепом не делали чего-нибудь выглядящего "подозрительным" для неадекватных людей?
Не хочется с таким столкнуться
в тот то и дела, что нет ничего более прозрачного в тех оперциях, что были.
были сэп-входы, были сэп-выходы. пополнение/снятие депо. больше ничего.
никаких налов, п2п, поступлений от третих лиц.
общая сумма поступленией за мес. - менее 150 даже.
в общем в рейтинге неадекватов - А-банка теперь на 1-м почетном месте.
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Додано: Суб 28 гру, 2019 14:25
IMPRINTER
А куда письмо прислали, на электронную почту? Или в ящик?
Сколько времени прошло от СЕПа до письма?
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Ferlakur
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Додано: Суб 28 гру, 2019 14:30
Ferlakur написав:IMPRINTER
А куда письмо прислали, на электронную почту? Или в ящик?
Сколько времени прошло от СЕПа до письма?
письмо приходит на отделение начальнику.
отделение уже звонит и вручает.
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Додано: Суб 28 гру, 2019 14:35
IMPRINTER написав: Ferlakur написав:IMPRINTER
А куда письмо прислали, на электронную почту? Или в ящик?
Сколько времени прошло от СЕПа до письма?
письмо приходит на отделение начальнику.
отделение уже звонит и вручает.
Коллега, когда забирали писульку нужно было сказать начальнику отделения, что вы представляете уважаемый форум там весь их бред будет описан и разжёван по полочкам. Совсем страх потеряли, идиоты! Вот что бывает, когда
правая рука не ведает что творит левая!
С их репутацией и фин.результатами нужно сидеть и молчать тихо в тряпочку, радуясь каждому зашедшему Аленю!
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бульбик
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Додано: Суб 28 гру, 2019 14:49
бульбик
ну а сам текст письма ? видал всякое, но такого?
привлекались/не привлекались ...
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Додано: Суб 28 гру, 2019 14:52
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Додано: Суб 28 гру, 2019 15:05
greenozon написав:
Імпрі терорист?
збирає бабки на ядерну бомбу
Если ещё нет, то, с такими выкрутасами, наверное, скоро начнёт.
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Додано: Суб 28 гру, 2019 15:32
бульбик написав: IMPRINTER написав: Ferlakur написав:IMPRINTER
А куда письмо прислали, на электронную почту? Или в ящик?
Сколько времени прошло от СЕПа до письма?
письмо приходит на отделение начальнику.
отделение уже звонит и вручает.
Коллега, когда забирали писульку нужно было сказать начальнику отделения, что вы представляете уважаемый форум там весь их бред будет описан и разжёван по полочкам. Совсем страх потеряли, идиоты! Вот что бывает, когда
правая рука не ведает что творит левая!
С их репутацией и фин.результатами нужно сидеть и молчать тихо в тряпочку, радуясь каждому зашедшему Аленю!
Коллега, у вас выход один! Предоставить им все необходимые документы и НЕМЕДЛЕННО забрать оттуда всё бабло, при этом ославить их на весь интернет. Здесь, на фейсбуке, на минфине и т.д.!!! А ещё желательно донести до братьев Суркисов, что у них в банке происходит!
P.s. это если, конечно у вас порядок с документами:)
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Додано: Суб 28 гру, 2019 15:47
где его только не лочили?
мож в консерватории что-то пора менять
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