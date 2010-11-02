Ага, пару днів назад брати з Ярошом та ін. гуляли на ДН Луценка
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 гру, 2019 17:59
Re: А-Банк
Ага, пару днів назад брати з Ярошом та ін. гуляли на ДН Луценка
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Суб 28 гру, 2019 18:05
Шо і Ярош скурвився? Гори воно тоді все ясним полум'ям! Спочатку кроль наЛОХом підісрав, тепер фінмони кошмарять золотогоршочників. Давно вийшов і не шкодую. Гайда всі в криптовалютні офшори. Нехай ці ледацюги самі тут копирсаються в лайні. Жодної копійки злочинній панді!
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Суб 28 гру, 2019 18:19
ПО КАКОМУ БУБНУ СТУЧАЛИ ?
IMPRINTER "были сэп-выходы"
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
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