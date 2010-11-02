RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1479148014811482

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 183
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
66
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 183
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 17:59

Re: А-Банк

  Козак-характерник написав:Буцяти ногами їх. Правий сектор на них натравити, на шаромижників, посібників окупантів.


Ага, пару днів назад брати з Ярошом та ін. гуляли на ДН Луценка :mrgreen:
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3081
З нами з: 19.04.12
Подякував: 39 раз.
Подякували: 376 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 18:05

  Ой+ написав:
  Козак-характерник написав:Буцяти ногами їх. Правий сектор на них натравити, на шаромижників, посібників окупантів.


Ага, пару днів назад брати з Ярошом та ін. гуляли на ДН Луценка

Шо і Ярош скурвився? :shock: Гори воно тоді все ясним полум'ям! :P Спочатку кроль наЛОХом підісрав, тепер фінмони кошмарять золотогоршочників. :evil: Давно вийшов і не шкодую. Гайда всі в криптовалютні офшори. :P Нехай ці ледацюги самі тут копирсаються в лайні. 8) Жодної копійки злочинній панді!
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 27234
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1897 раз.
Подякували: 2073 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 18:19

ПО КАКОМУ БУБНУ СТУЧАЛИ ?

IMPRINTER "были сэп-выходы"
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2605
З нами з: 28.02.10
Подякував: 18 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 19:34

  хуторянка написав:IMPRINTER "были сэп-выходы"


Только они и были.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 36745
З нами з: 06.08.09
Подякував: 208 раз.
Подякували: 5842 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 19:36

Re: А-Банк

  Ой+ написав:Ага, пару днів назад брати з Ярошом та ін. гуляли на ДН Луценка

Та шоб Ярош сів за один стіл з прокурорами...не повірю.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 31097
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1559 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 19:45

  IMPRINTER написав:
  хуторянка написав:IMPRINTER "были сэп-выходы"


Только они и были.

Хуторянка питає через те, що не кожному пересічному звідси СЕПом дозволяють вийти, навіть з бубном. А Вам, бач, і без нього вдалося, тому Ви не такий вже й середнячок ))

Може десь фічу яку для цього довелося юзати, а банці це не сподобалось, коліться вже!
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY! У разі оформлення, отримаємо разом по 100 грн. за оформлення кредитної та по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
kreuz
 
Повідомлень: 2070
З нами з: 10.12.07
Подякував: 121 раз.
Подякували: 113 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 19:47

  IMPRINTER написав:
  хуторянка написав:IMPRINTER "были сэп-выходы"


Только они и были.

Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 27234
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1897 раз.
Подякували: 2073 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 20:20

  Квесторе_поверніться написав:
  Ой+ написав:Ага, пару днів назад брати з Ярошом та ін. гуляли на ДН Луценка

Та шоб Ярош сів за один стіл з прокурорами...не повірю.


Не знаю за один чи ні, та і прокурори екс, але
В свою очередь пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган прокомментировала расследование Схем словами, что журналисты "из-под кустов заглядывают в тарелки". И добавила, что среди гостей остался неопознанным лидер Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош.
По словам Сарган, на фото нет ни одного действующего прокурора. https://glavred.info/ukraine/10131923-p ... -dela.html


Фото https://nv.ua/ukr/ukraine/events/foto-l ... 59965.html

А це хто був у Суркіса на ДН https://www.pravda.com.ua/news/2019/09/7/7225588/
теперішні і минулі керівники силових структур та провідні олігархи.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3081
З нами з: 19.04.12
Подякував: 39 раз.
Подякували: 376 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1479148014811482
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ingtrans, Квесторе_поверніться і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3651, 3652, 3653
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
36529 4497874
Переглянути останнє повідомлення
Суб 28 гру, 2019 20:23
AlexTk
Банк Глобус 1 ... 576, 577, 578
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
5777 766219
Переглянути останнє повідомлення
Суб 28 гру, 2019 20:17
Квесторе_поверніться
Альфа-Банк 1 ... 8016, 8017, 8018
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
80178 9457718
Переглянути останнє повідомлення
Суб 28 гру, 2019 20:14
stryzhko

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (24244)
28.12.2019 20:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.