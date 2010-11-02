Ага, пару днів назад брати з Ярошом та ін. гуляли на ДН Луценка
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 гру, 2019 17:59
Re: А-Банк
Ага, пару днів назад брати з Ярошом та ін. гуляли на ДН Луценка
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Суб 28 гру, 2019 18:05
Шо і Ярош скурвився? Гори воно тоді все ясним полум'ям! Спочатку кроль наЛОХом підісрав, тепер фінмони кошмарять золотогоршочників. Давно вийшов і не шкодую. Гайда всі в криптовалютні офшори. Нехай ці ледацюги самі тут копирсаються в лайні. Жодної копійки злочинній панді!
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Суб 28 гру, 2019 18:19
ПО КАКОМУ БУБНУ СТУЧАЛИ ?
IMPRINTER "были сэп-выходы"
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
Додано: Суб 28 гру, 2019 19:34
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Додано: Суб 28 гру, 2019 19:36
Re: А-Банк
Та шоб Ярош сів за один стіл з прокурорами...не повірю.
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Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 28 гру, 2019 19:45
Хуторянка питає через те, що не кожному пересічному звідси СЕПом дозволяють вийти, навіть з бубном. А Вам, бач, і без нього вдалося, тому Ви не такий вже й середнячок ))
Може десь фічу яку для цього довелося юзати, а банці це не сподобалось, коліться вже!
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Додано: Суб 28 гру, 2019 19:47
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Суб 28 гру, 2019 20:20
Не знаю за один чи ні, та і прокурори екс, але
Фото
А це хто був у Суркіса на ДН
теперішні і минулі керівники силових структур та провідні олігархи.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Суб 28 гру, 2019 21:09
Сегодня попытался дважды(!) перебросить с карты "КоКо" дебетовая (Форвард) на "Универсальную" А-банка.
Оба раза деньги списывались с карты КоКо и через пару минут возвращались обратно. После второй неудачной попытки плюнул.
Внимание, вопрос: как думают уважаемые знатоки, кто из банков виноват?
Додано: Суб 28 гру, 2019 21:19
Re: А-Банк
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