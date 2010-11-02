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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 гру, 2019 21:28
Искатель написав:
Сегодня попытался дважды(!) перебросить с карты "КоКо" дебетовая (Форвард) на "Универсальную" А-банка.
Оба раза деньги списывались с карты КоКо и через пару минут возвращались обратно. После второй неудачной попытки плюнул.
Внимание, вопрос: как думают уважаемые знатоки, кто из банков виноват?
15т.из Форварда на Универсальную зашло + 35т.от Мони. Открыл депо.
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novichok
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Додано: Суб 28 гру, 2019 21:31
novichok написав:
15т.из Форварда на Универсальную зашло + 35т.от Мони. Открыл депо.
Не исключено, что кэшбэк начислят только за одну операцию.
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ingtrans
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Додано: Суб 28 гру, 2019 21:37
ingtrans написав: novichok написав:
15т.из Форварда на Универсальную зашло + 35т.от Мони. Открыл депо.
Не исключено, что кэшбэк начислят только за одну операцию.
Ничего подобного. Пару недель назад слал р2р с трех разных банков - общая сумма была чуть больше 20к, на которую и был открыт 1 вклад - окэшбечили ВСЮ сумму вклада.
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Flamingo
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Додано: Суб 28 гру, 2019 21:40
Тогда хорошо. Просто этот момент чётко не описан в условиях, могли съехать.
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ingtrans
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Додано: Суб 28 гру, 2019 21:45
Flamingo написав: Искатель написав:
Внимание, вопрос: как думают уважаемые знатоки, кто из банков виноват?
Однозначно форвард - его р2р-илка не самая надежная штука. Но "чужим" отпускает легко. Используйте "прокладку"
Т.е. через Моно или Пумбу?
Хм, я думал, с Форварда напрямую можно...Там удобный интерфейс, даже через телефон.
Но две неудачных подряд... причем сначала списалось, а потом вернулось... Я начал на А-банк грешить.
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Искатель
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Додано: Суб 28 гру, 2019 21:57
Искатель написав:
Т.е. через Моно или Пумбу?
Ага
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Flamingo
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