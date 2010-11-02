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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1480148114821483

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 183
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
66
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 183
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 21:28

  Искатель написав:Сегодня попытался дважды(!) перебросить с карты "КоКо" дебетовая (Форвард) на "Универсальную" А-банка.
Оба раза деньги списывались с карты КоКо и через пару минут возвращались обратно. После второй неудачной попытки плюнул.
Внимание, вопрос: как думают уважаемые знатоки, кто из банков виноват?

15т.из Форварда на Универсальную зашло + 35т.от Мони. Открыл депо.
novichok
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 21:31

  novichok написав:
15т.из Форварда на Универсальную зашло + 35т.от Мони. Открыл депо.

Не исключено, что кэшбэк начислят только за одну операцию.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 21:34

  ingtrans написав:
  novichok написав:
15т.из Форварда на Универсальную зашло + 35т.от Мони. Открыл депо.

Не исключено, что кэшбэк начислят только за одну операцию.


Посмотрим. На прошлое депо собирал по мелочи в пять заходов. Выплатили. :wink:
novichok
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 21:37

  ingtrans написав:
  novichok написав:
15т.из Форварда на Универсальную зашло + 35т.от Мони. Открыл депо.

Не исключено, что кэшбэк начислят только за одну операцию.

Ничего подобного. Пару недель назад слал р2р с трех разных банков - общая сумма была чуть больше 20к, на которую и был открыт 1 вклад - окэшбечили ВСЮ сумму вклада.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 21:40

Тогда хорошо. Просто этот момент чётко не описан в условиях, могли съехать.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 21:45

  Flamingo написав:
  Искатель написав:Внимание, вопрос: как думают уважаемые знатоки, кто из банков виноват?
Однозначно форвард - его р2р-илка не самая надежная штука. Но "чужим" отпускает легко. Используйте "прокладку"

Т.е. через Моно или Пумбу?
Хм, я думал, с Форварда напрямую можно...Там удобный интерфейс, даже через телефон.
Но две неудачных подряд... причем сначала списалось, а потом вернулось... Я начал на А-банк грешить.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 21:57

Re: А-Банк

  Искатель написав:Т.е. через Моно или Пумбу?
Ага
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 22:44

  IMPRINTER написав:общая сумма поступленией за мес. - менее 150 даже.

Сейчас при оформлении продуктов в банке уточняют информацию по объемам возможных оборотов в месяц до 150К и обязательно если свыше. Поэтому не думаю, что дело именно в суммах. Да и суммами такими теперь особо не удивишь.
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ruvex
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