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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 гру, 2019 21:28
Искатель написав:
Сегодня попытался дважды(!) перебросить с карты "КоКо" дебетовая (Форвард) на "Универсальную" А-банка.
Оба раза деньги списывались с карты КоКо и через пару минут возвращались обратно. После второй неудачной попытки плюнул.
Внимание, вопрос: как думают уважаемые знатоки, кто из банков виноват?
15т.из Форварда на Универсальную зашло + 35т.от Мони. Открыл депо.
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novichok
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Додано: Суб 28 гру, 2019 21:31
novichok написав:
15т.из Форварда на Универсальную зашло + 35т.от Мони. Открыл депо.
Не исключено, что кэшбэк начислят только за одну операцию.
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ingtrans
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Додано: Суб 28 гру, 2019 21:37
ingtrans написав: novichok написав:
15т.из Форварда на Универсальную зашло + 35т.от Мони. Открыл депо.
Не исключено, что кэшбэк начислят только за одну операцию.
Ничего подобного. Пару недель назад слал р2р с трех разных банков - общая сумма была чуть больше 20к, на которую и был открыт 1 вклад - окэшбечили ВСЮ сумму вклада.
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
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Flamingo
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Додано: Суб 28 гру, 2019 21:40
Тогда хорошо. Просто этот момент чётко не описан в условиях, могли съехать.
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ingtrans
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Додано: Суб 28 гру, 2019 21:45
Flamingo написав: Искатель написав:
Внимание, вопрос: как думают уважаемые знатоки, кто из банков виноват?
Однозначно форвард - его р2р-илка не самая надежная штука. Но "чужим" отпускает легко. Используйте "прокладку"
Т.е. через Моно или Пумбу?
Хм, я думал, с Форварда напрямую можно...Там удобный интерфейс, даже через телефон.
Но две неудачных подряд... причем сначала списалось, а потом вернулось... Я начал на А-банк грешить.
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Искатель
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Додано: Суб 28 гру, 2019 21:57
Искатель написав:
Т.е. через Моно или Пумбу?
Ага
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
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Flamingo
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Додано: Суб 28 гру, 2019 22:44
IMPRINTER написав:
общая сумма поступленией за мес. - менее 150 даже.
Сейчас при оформлении продуктов в банке уточняют информацию по объемам возможных оборотов в месяц до 150К и обязательно если свыше. Поэтому не думаю, что дело именно в суммах. Да и суммами такими теперь особо не удивишь.
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ruvex
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Додано: Нед 29 гру, 2019 11:40
Максимальний кешбек на січень за рахунок власних коштів:
20% - Квіти
10% - Мандри
4% - Медицина
3% - Кафе та ресторани
3% - Авто та АЗС
2% - Продукти та супермаркети
Партнерський кешбек:
15% - EnglishDom
10% - SWEET.TV
5% - Eldorado
3% - Toplyvo UA
3% - Glusco
2% - Твоя Шина
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Vorlon
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Додано: Нед 29 гру, 2019 11:46
Vorlon написав:
10% - Мандри
Хоть мне и не понадобится в январе, но неплохо.
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ingtrans
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