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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 29 гру, 2019 11:54
ingtrans написав: Vorlon написав:
10% - Мандри
Хоть мне и не понадобится в январе, но неплохо.
Возьму билет на поезд в люкс-вагон.
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Додано: Нед 29 гру, 2019 16:08
Vorlon написав:
Максимальний кешбек на січень за рахунок власних коштів:
А где вы это смотрите? В приложении ещё не показывает.
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Ferlakur
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Додано: Нед 29 гру, 2019 16:31
https://www.facebook.com/abank.dp.ua/
Ferlakur написав: Vorlon написав:
Максимальний кешбек на січень за рахунок власних коштів:
А где вы это смотрите? В приложении ещё не показывает.
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