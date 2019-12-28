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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1481148214831484

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 183
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
66
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 183
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 11:54

  ingtrans написав:
  Vorlon написав:10% - Мандри

Хоть мне и не понадобится в январе, но неплохо.

Возьму билет на поезд в люкс-вагон. :D
rollo
 
Повідомлень: 206
З нами з: 20.10.19
Подякував: 11 раз.
Подякували: 16 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 16:08

  Vorlon написав:Максимальний кешбек на січень за рахунок власних коштів:

А где вы это смотрите? В приложении ещё не показывает.
Ferlakur
 
Повідомлень: 3265
З нами з: 14.10.08
Подякував: 197 раз.
Подякували: 141 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 16:31

Re: А-Банк

Ferlakur написав:
  Vorlon написав:Максимальний кешбек на січень за рахунок власних коштів:

А где вы это смотрите? В приложении ещё не показывает.

https://www.facebook.com/abank.dp.ua/
Slalob
 
Повідомлень: 18
З нами з: 01.12.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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  #<1 ... 1481148214831484
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