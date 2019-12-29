А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 29 гру, 2019 11:54
ingtrans написав: Vorlon написав:
10% - Мандри
Хоть мне и не понадобится в январе, но неплохо.
Возьму билет на поезд в люкс-вагон.
rollo
Повідомлень: 206
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Подякував: 11 раз.
Подякували: 16 раз.
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Додано: Нед 29 гру, 2019 16:08
Vorlon написав:
Максимальний кешбек на січень за рахунок власних коштів:
А где вы это смотрите? В приложении ещё не показывает.
Ferlakur
Повідомлень: 3265
З нами з: 14.10.08
Подякував: 197 раз.
Подякували: 141 раз.
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Додано: Нед 29 гру, 2019 16:31
Ferlakur написав: Vorlon написав:
Максимальний кешбек на січень за рахунок власних коштів:
А где вы это смотрите? В приложении ещё не показывает.
https://www.facebook.com/abank.dp.ua/
Slalob
Повідомлень: 18
З нами з: 01.12.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
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Додано: Нед 29 гру, 2019 18:57
Вот, хочу зайти в банк. Что открывать, зеленую?
И еще, безналом выйти с банка без комиссии возможно?
la9
Повідомлень: 1553
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Подякував: 278 раз.
Подякували: 44 раз.
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Додано: Нед 29 гру, 2019 19:15
la9 Открывают Зе. КДВ по желанию. Согласно тарифов, да.
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ruvex
Повідомлень: 8864
З нами з: 03.11.08
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Додано: Нед 29 гру, 2019 19:32
ruvex написав: la9
Согласно тарифов, да.
А как дело на практике?
la9
Повідомлень: 1553
З нами з: 02.07.09
Подякував: 278 раз.
Подякували: 44 раз.
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Додано: Нед 29 гру, 2019 21:12
Искатель написав: Flamingo написав: Искатель написав:
Внимание, вопрос: как думают уважаемые знатоки, кто из банков виноват?
Однозначно форвард - его р2р-илка не самая надежная штука. Но "чужим" отпускает легко. Используйте "прокладку"
Т.е. через Моно или Пумбу?
Хм, я думал, с Форварда напрямую можно...Там удобный интерфейс, даже через телефон.
Но две неудачных подряд... причем сначала списалось, а потом вернулось... Я начал на А-банк грешить.
у меня на зелёную с Форварда без проблем. Трижды. Курс продажи ненужных фантиков был очень неплохой вчера весь день - наверное в валютном отделе пьянствовали)))
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
Повідомлень: 589
З нами з: 27.05.15
Подякував: 135 раз.
Подякували: 94 раз.
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