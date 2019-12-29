RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1481148214831484

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 183
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
66
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 183
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 11:54

  ingtrans написав:
  Vorlon написав:10% - Мандри

Хоть мне и не понадобится в январе, но неплохо.

Возьму билет на поезд в люкс-вагон. :D
rollo
 
Повідомлень: 206
З нами з: 20.10.19
Подякував: 11 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 16:08

  Vorlon написав:Максимальний кешбек на січень за рахунок власних коштів:

А где вы это смотрите? В приложении ещё не показывает.
Ferlakur
 
Повідомлень: 3265
З нами з: 14.10.08
Подякував: 197 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 16:31

Re: А-Банк

Ferlakur написав:
  Vorlon написав:Максимальний кешбек на січень за рахунок власних коштів:

А где вы это смотрите? В приложении ещё не показывает.

https://www.facebook.com/abank.dp.ua/
Slalob
 
Повідомлень: 18
З нами з: 01.12.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 18:57

Вот, хочу зайти в банк. Что открывать, зеленую?

И еще, безналом выйти с банка без комиссии возможно?
la9
 
Повідомлень: 1553
З нами з: 02.07.09
Подякував: 278 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 19:15

la9
Открывают Зе. КДВ по желанию.
Согласно тарифов, да.
ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн.
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8866
З нами з: 03.11.08
Подякував: 690 раз.
Подякували: 1955 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 19:32

  ruvex написав:la9
Согласно тарифов, да.

А как дело на практике?
la9
 
Повідомлень: 1553
З нами з: 02.07.09
Подякував: 278 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 21:12

  Искатель написав:
  Flamingo написав:
  Искатель написав:Внимание, вопрос: как думают уважаемые знатоки, кто из банков виноват?
Однозначно форвард - его р2р-илка не самая надежная штука. Но "чужим" отпускает легко. Используйте "прокладку"

Т.е. через Моно или Пумбу?
Хм, я думал, с Форварда напрямую можно...Там удобный интерфейс, даже через телефон.
Но две неудачных подряд... причем сначала списалось, а потом вернулось... Я начал на А-банк грешить.

у меня на зелёную с Форварда без проблем. Трижды. Курс продажи ненужных фантиков был очень неплохой вчера весь день - наверное в валютном отделе пьянствовали)))
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
Аватар користувача
 
Повідомлень: 591
З нами з: 27.05.15
Подякував: 135 раз.
Подякували: 94 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 11:26

  Vorlon написав:Максимальний кешбек на січень за рахунок власних коштів:
20% - Квіти
10% - Мандри
4% - Медицина
3% - Кафе та ресторани
3% - Авто та АЗС
2% - Продукти та супермаркети

Партнерський кешбек:
15% - EnglishDom
10% - SWEET.TV
5% - Eldorado
3% - Toplyvo UA
3% - Glusco
2% - Твоя Шина


как тут понять какой кешбек за кредитные?
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
Промокод для участия в акции "Бонус к депозиту" TK6BE5M
emeta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1786
З нами з: 19.03.09
Подякував: 65 раз.
Подякували: 148 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 11:29

Re: А-Банк

  emeta написав:как тут понять какой кешбек за кредитные?

До этого было за кредитные 1% по категориям и без изменений по партнерским.
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 366
З нами з: 31.07.19
Подякував: 10 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 16:23

Закидав на днях кошти на Уні Голд Абанки через ПБ зелений ТСО
побачив новинку, а саме - термінал почав вимагати ФІО!
получається в банку працюють над ідентифікацією вхідної маси.

PS раніше точно не питалось такого.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6990
З нами з: 01.06.14
Подякував: 198 раз.
Подякували: 427 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1481148214831484
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 8020, 8021, 8022
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
80210 9465396
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 гру, 2019 16:27
Arien
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3655, 3656, 3657
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
36569 4503545
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 гру, 2019 16:26
mustbe
ОТП БАНК 1 ... 629, 630, 631
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
6304 1423521
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 гру, 2019 15:23
Stringer

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (80211)
30.12.2019 16:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.