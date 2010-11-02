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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1482148314841485

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 183
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
66
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 183
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 16:53

  greenozon написав:Закидав на днях кошти на Уні Голд Абанки через ПБ зелений ТСО
побачив новинку, а саме - термінал почав вимагати ФІО!
получається в банку працюють над ідентифікацією вхідної маси.

PS раніше точно не питалось такого.

НБУ ж працює над деанонімізацією переказів і електронних грошей. Державний Прихват тепер слідує гайдлайнам.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 17:15

klug

по вашому посиланню мова йде про електронні гроші,
я ж вносив живу готівку (кеш)
до речі цікавий нюанс - ПБ теж тепер питає ФІО коли закидаєш на його каркту кеш через ТСО?

я чогось подумав що це лише АБ таке впровадив
+50грн !
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greenozon
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