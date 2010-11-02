НБУ ж працює над деанонімізацією переказів і електронних грошей. Державний Прихват тепер слідує гайдлайнам.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 гру, 2019 16:53
НБУ ж працює над деанонімізацією переказів і електронних грошей. Державний Прихват тепер слідує гайдлайнам.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 30 гру, 2019 17:15
klug
по вашому посиланню мова йде про електронні гроші,
я ж вносив живу готівку (кеш)
до речі цікавий нюанс - ПБ теж тепер питає ФІО коли закидаєш на його каркту кеш через ТСО?
я чогось подумав що це лише АБ таке впровадив
+50грн !
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