НБУ ж працює над деанонімізацією переказів і електронних грошей. Державний Прихват тепер слідує гайдлайнам.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 гру, 2019 16:53
НБУ ж працює над деанонімізацією переказів і електронних грошей. Державний Прихват тепер слідує гайдлайнам.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 30 гру, 2019 17:15
klug
по вашому посиланню мова йде про електронні гроші,
я ж вносив живу готівку (кеш)
до речі цікавий нюанс - ПБ теж тепер питає ФІО коли закидаєш на його каркту кеш через ТСО?
я чогось подумав що це лише АБ таке впровадив
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 30 гру, 2019 21:00
Коллеги, подскажите перед тем как зайти в банк...
Банк берет мзду за выход с зеленой через чужой п2п?
Или как выйти нашару?
Додано: Пон 30 гру, 2019 21:04
Re: А-Банк
Замовляєш кеш в касі, забираєш нал без проблем, якщо велика сума, то за 2-3 дня замовляєш, та вуаля - забираєш.
Додано: Пон 30 гру, 2019 21:31
Дурня, навіщо Вам кеди?
Замовте КДВ (карта для виплат) - на неї впаде депо, потім СЕП чи p2p (без коміссій)... Бінго!
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
Додано: Пон 30 гру, 2019 21:33
із СЕП-ом в АБ лихо
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 30 гру, 2019 21:38
|