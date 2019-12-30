Додано: Вів 31 гру, 2019 09:56

la9 написав: jay2004 написав: Дурня, навіщо Вам кеди?



Замовте КДВ (карта для виплат) - на неї впаде депо, потім СЕП чи p2p (без коміссій)... Бінго! Дурня, навіщо Вам кеди?Замовте КДВ (карта для виплат) - на неї впаде депо, потім СЕП чи p2p (без коміссій)... Бінго!

Ну а с зеленой за п2п чужой берет комис? Ну а с зеленой за п2п чужой берет комис?

А тут все р2р - "чужие" - "своего" у а-банки нету.И с большой долей вероятности комис таки будет. Но дело в том, что этот момент мало, кто тестил. На форуме когда появилась инфа, что ввели комис за исходящий р2р, лично я сразу "от греха" перевел все р2р на КДВ (он там бесплатный) - благо столбов было полно (да и есть сейчас полно, но "па 2" с сентября бессмысленные для открытия стали). Кто-то перешел на СЭПы - они тут с фиксированной платой (кажись 3 грн. штука). И тема как-то не особо на слуху. Вот разве что вы ее усиленно "торпедируете". Но если Вам так интересно - протестите на небольшой сумме - нам потом расскажетеНу или если не хотите тестить - тогда откройте КДВ и работайте по схеме: "зеленка" для прихода денег для того, чтобы с нее открыть депо, совершить оплату подпадающую под кишимиш, а КДВ - для вывода денег (налом или через р2р). При соответствующем "плановом" подходе - данная схема очень даже юзабельна