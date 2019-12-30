НБУ ж працює над деанонімізацією переказів і електронних грошей. Державний Прихват тепер слідує гайдлайнам.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 гру, 2019 16:53
НБУ ж працює над деанонімізацією переказів і електронних грошей. Державний Прихват тепер слідує гайдлайнам.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 30 гру, 2019 17:15
klug
по вашому посиланню мова йде про електронні гроші,
я ж вносив живу готівку (кеш)
до речі цікавий нюанс - ПБ теж тепер питає ФІО коли закидаєш на його каркту кеш через ТСО?
я чогось подумав що це лише АБ таке впровадив
+50грн !
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Додано: Пон 30 гру, 2019 21:00
Коллеги, подскажите перед тем как зайти в банк...
Банк берет мзду за выход с зеленой через чужой п2п?
Или как выйти нашару?
Додано: Пон 30 гру, 2019 21:04
Re: А-Банк
Замовляєш кеш в касі, забираєш нал без проблем, якщо велика сума, то за 2-3 дня замовляєш, та вуаля - забираєш.
Додано: Пон 30 гру, 2019 21:31
Дурня, навіщо Вам кеди?
Замовте КДВ (карта для виплат) - на неї впаде депо, потім СЕП чи p2p (без коміссій)... Бінго!
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Додано: Пон 30 гру, 2019 21:33
із СЕП-ом в АБ лихо
+50грн !
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Додано: Пон 30 гру, 2019 21:38
Додано: Вів 31 гру, 2019 09:18
Re: А-Банк
Додано: Вів 31 гру, 2019 09:56
А тут все р2р - "чужие" - "своего" у а-банки нету.
И с большой долей вероятности комис таки будет. Но дело в том, что этот момент мало, кто тестил. На форуме когда появилась инфа, что ввели комис за исходящий р2р, лично я сразу "от греха" перевел все р2р на КДВ (он там бесплатный) - благо столбов было полно (да и есть сейчас полно, но "па 2" с сентября бессмысленные для открытия стали). Кто-то перешел на СЭПы - они тут с фиксированной платой (кажись 3 грн. штука). И тема как-то не особо на слуху. Вот разве что вы ее усиленно "торпедируете". Но если Вам так интересно - протестите на небольшой сумме - нам потом расскажете .
Ну или если не хотите тестить - тогда откройте КДВ и работайте по схеме: "зеленка" для прихода денег для того, чтобы с нее открыть депо, совершить оплату подпадающую под кишимиш, а КДВ - для вывода денег (налом или через р2р). При соответствующем "плановом" подходе - данная схема очень даже юзабельна
Востаннє редагувалось Flamingo в Вів 31 гру, 2019 09:59, всього редагувалось 1 раз.
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
Додано: Вів 31 гру, 2019 09:58
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