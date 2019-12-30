агаа
Изучайте
P2P переказ через сторонні сервіси інших банків
1% за рахунок власних коштів, 4% за рахунок кредитних коштів
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 31 гру, 2019 09:59
агаа
Изучайте
P2P переказ через сторонні сервіси інших банків
1% за рахунок власних коштів, 4% за рахунок кредитних коштів
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 31 гру, 2019 10:03
Re: А-Банк
Почему же нет? Отдельного сервиса, как такового нет, но из приложения или ИБ есть отправка p2p.
Бесплатно. Ходят, кстати, день в день, а не как в Привате на следующий день.
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