агаа
Изучайте
P2P переказ через сторонні сервіси інших банків
1% за рахунок власних коштів, 4% за рахунок кредитних коштів
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 31 гру, 2019 09:59
агаа
Изучайте
P2P переказ через сторонні сервіси інших банків
1% за рахунок власних коштів, 4% за рахунок кредитних коштів
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 31 гру, 2019 10:03
Re: А-Банк
Почему же нет? Отдельного сервиса, как такового нет, но из приложения или ИБ есть отправка p2p.
Бесплатно. Ходят, кстати, день в день, а не как в Привате на следующий день.
Додано: Вів 31 гру, 2019 11:51
Буду знать, но ИМХО смысла в такой отправке никакого.
Спасибо за инфу. Думаю la9 она пригодится. Ну а я "зеленку" для "транзита" не использую, а для депо операций пока есть КДВ + "саженцы".
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
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