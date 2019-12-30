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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1483148414851486

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 184
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
66
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
37
Всього голосів : 184
Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 09:59

  la9 написав:
  jay2004 написав:Дурня, навіщо Вам кеди?

Замовте КДВ (карта для виплат) - на неї впаде депо, потім СЕП чи p2p (без коміссій)... Бінго!

Ну а с зеленой за п2п чужой берет комис?

агаа
Изучайте https://a-bank.com.ua/green/tariffs
P2P переказ через сторонні сервіси інших банків
1% за рахунок власних коштів, 4% за рахунок кредитних коштів
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 10:03

Re: А-Банк

  Flamingo написав:А тут все р2р - "чужие" - "своего" у а-банки нету.

Почему же нет? Отдельного сервиса, как такового нет, но из приложения или ИБ есть отправка p2p.

  Flamingo написав:Кто-то перешел на СЭПы - они тут с фиксированной платой (кажись 3 грн. штука).

Бесплатно. Ходят, кстати, день в день, а не как в Привате на следующий день.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 11:51

  ingtrans написав:
  Flamingo написав:А тут все р2р - "чужие" - "своего" у а-банки нету.

Почему же нет? Отдельного сервиса, как такового нет, но из приложения или ИБ есть отправка p2p.
Буду знать, но ИМХО смысла в такой отправке никакого.
  ingtrans написав:
  Flamingo написав:Кто-то перешел на СЭПы - они тут с фиксированной платой (кажись 3 грн. штука).

Бесплатно. Ходят, кстати, день в день, а не как в Привате на следующий день.

Спасибо за инфу. Думаю la9 она пригодится. Ну а я "зеленку" для "транзита" не использую, а для депо операций пока есть КДВ + "саженцы".
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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