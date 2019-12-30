А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 31 гру, 2019 09:59
la9 написав: jay2004 написав:
Дурня, навіщо Вам кеди?
Замовте КДВ (карта для виплат) - на неї впаде депо, потім СЕП чи p2p (без коміссій)... Бінго!
Ну а с зеленой за п2п чужой берет комис?
агаа
Изучайте
https://a-bank.com.ua/green/tariffs
P2P переказ через сторонні сервіси інших банків
1% за рахунок власних коштів, 4% за рахунок кредитних коштів
... делайте хоть что-нибудь!
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Фінансовий гуру Finance.ua
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Додано: Вів 31 гру, 2019 10:03
Flamingo написав:
А тут все р2р - "чужие" - "своего" у а-банки нету.
Почему же нет? Отдельного сервиса, как такового нет, но из приложения или ИБ есть отправка p2p.
Flamingo написав:
Кто-то перешел на СЭПы - они тут с фиксированной платой (кажись 3 грн. штука).
Бесплатно. Ходят, кстати, день в день, а не как в Привате на следующий день.
ingtrans
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Додано: Вів 31 гру, 2019 11:51
ingtrans написав: Flamingo написав:
А тут все р2р - "чужие" - "своего" у а-банки нету.
Почему же нет? Отдельного сервиса, как такового нет, но из приложения или ИБ есть отправка p2p.
Буду знать, но ИМХО смысла в такой отправке никакого.
ingtrans написав: Flamingo написав:
Кто-то перешел на СЭПы - они тут с фиксированной платой (кажись 3 грн. штука).
Бесплатно. Ходят, кстати, день в день, а не как в Привате на следующий день.
Спасибо за инфу. Думаю la9 она пригодится. Ну а я "зеленку" для "транзита" не использую, а для депо операций пока есть КДВ + "саженцы".
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
Flamingo
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Додано: Вів 31 гру, 2019 13:13
Flamingo написав:
Спасибо за инфу. Думаю la9 она пригодится. Ну а я "зеленку" для "транзита" не использую, а для депо операций пока есть КДВ + "саженцы".
Спасибо, еще как пригодится! Прежде чем зайти, сперва узнаю, как выходить буду, а кеды - не наш вариант!)
la9
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Додано: Вів 31 гру, 2019 13:19
la9 написав: Flamingo написав:
Спасибо за инфу. Думаю la9 она пригодится. Ну а я "зеленку" для "транзита" не использую, а для депо операций пока есть КДВ + "саженцы".
Спасибо, еще как пригодится! Прежде чем зайти, сперва узнаю, как выходить буду, а кеды - не наш вариант!)
Если вам важен своевременный выход, и кеды в его варианты не входят, то я бы поостерегся держать деньги в этом банке, свыше пары десятка тысяч гривен
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод -
F9GZULI на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
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Додано: Вів 31 гру, 2019 13:21
Stringer написав: la9 написав: Flamingo написав:
Спасибо за инфу. Думаю la9 она пригодится. Ну а я "зеленку" для "транзита" не использую, а для депо операций пока есть КДВ + "саженцы".
Спасибо, еще как пригодится! Прежде чем зайти, сперва узнаю, как выходить буду, а кеды - не наш вариант!)
Если вам важен своевременный выход, и кеды в его варианты не входят, то я бы поостерегся держать деньги в этом банке, свыше пары десятка тысяч гривен
Скажите свою позицию челу, раздумывающему над тем, чтобы зайти в январе?
la9
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Додано: Вів 31 гру, 2019 13:30
la9 написав: Stringer написав: la9 написав:
Спасибо, еще как пригодится! Прежде чем зайти, сперва узнаю, как выходить буду, а кеды - не наш вариант!)
Если вам важен своевременный выход, и кеды в его варианты не входят, то я бы поостерегся держать деньги в этом банке, свыше пары десятка тысяч гривен
Скажите свою позицию челу, раздумывающему над тем, чтобы зайти в январе?
Не уверен, что правильно понял ваш вопрос
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод -
F9GZULI на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
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Додано: Вів 31 гру, 2019 13:41
Stringer написав:
то я бы поостерегся держать деньги в этом банке, свыше пары десятка тысяч гривен
Фонд можна.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 31 гру, 2019 13:49
Квесторе_поверніться написав: Stringer написав:
то я бы поостерегся держать деньги в этом банке, свыше пары десятка тысяч гривен
Фонд можна.
если важен своевременный выход, и кеды в его варианты не входят, то нельзя
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод -
F9GZULI на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
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Додано: Вів 31 гру, 2019 13:54
Stringer написав:
Не уверен, что правильно понял ваш вопрос
Почему поостереглись бы держать свыше пары десятков тысяч гривен?
la9
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