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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1484148514861487

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 184
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
66
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
37
Всього голосів : 184
Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 13:56

Re: А-Банк

  ingtrans написав:Бесплатно. Ходят, кстати, день в день...
Здесь жаловались, что эта банка с исходящим СЭП нормально не работает :/ Проблемы есть. Исправили?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 14:01

  la9 написав:
  Stringer написав:Не уверен, что правильно понял ваш вопрос

Почему поостереглись бы держать свыше пары десятков тысяч гривен?

Вам могут ограничить выводы с карты п2п и без объяснений не отправлять сэп свыше 10000, и добиться причины этого всего невозможно, а недавно выяснилось, что тут на всю голову отмороженный финмониторинг, который без серьёзной причины может залочить вам счета
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