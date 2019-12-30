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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 31 гру, 2019 13:56
ingtrans написав:
Бесплатно. Ходят, кстати, день в день...
Здесь жаловались, что эта банка с исходящим СЭП нормально не работает :/ Проблемы есть. Исправили?
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Додано: Вів 31 гру, 2019 14:01
la9 написав: Stringer написав:
Не уверен, что правильно понял ваш вопрос
Почему поостереглись бы держать свыше пары десятков тысяч гривен?
Вам могут ограничить выводы с карты п2п и без объяснений не отправлять сэп свыше 10000, и добиться причины этого всего невозможно, а недавно выяснилось, что тут на всю голову отмороженный финмониторинг, который без серьёзной причины может залочить вам счета
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