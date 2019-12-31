Здесь жаловались, что эта банка с исходящим СЭП нормально не работает :/ Проблемы есть. Исправили?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 31 гру, 2019 13:56
Re: А-Банк
Додано: Вів 31 гру, 2019 14:01
Вам могут ограничить выводы с карты п2п и без объяснений не отправлять сэп свыше 10000, и добиться причины этого всего невозможно, а недавно выяснилось, что тут на всю голову отмороженный финмониторинг, который без серьёзной причины может залочить вам счета
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Додано: Вів 31 гру, 2019 17:30
Re: А-Банк
Да нормально я выходил год назад по п2п по 50 тыс на моню. Три дня подряд. Ни какой финмон не тормозил.
Додано: Сер 01 січ, 2020 16:17
10% кешбек на путешествия только в украинских точках продажи или глобально тоже, типа Airbnb, авиалинии и т.п.?
Додано: Сер 01 січ, 2020 17:27
Додано: Сер 01 січ, 2020 17:43
это с уни.
с кдв по тарифам п2п бесплатно.
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Додано: Сер 01 січ, 2020 17:59
Re: А-Банк
Это при использовании чужих сервисов? В тарифах указано, что в АБанк24
Это точно такая же комиссия, как и по уни за свои. По чужим сервисам тарифа не находил, но исходя из того, что тарифы на переводы одинаковы что по уни за свои, что по КДВ, можно было бы предположить, что по КДВ чужой p2p тоже обойдется в 1%.
Додано: Сер 01 січ, 2020 18:03
viewtopic.php?p=4829874#p4829874
Указаны проценты за свои. За кредитные по категориям 1%.
Востаннє редагувалось ingtrans в Сер 01 січ, 2020 18:04, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 01 січ, 2020 18:04
Re: А-Банк
не нуна предполагать, нуна проверять
Если нет комисс, то она и не указывается в Тарифах
Ну не хочет банка писать в соответствующей строке Тарифа - пусто
... делайте хоть что-нибудь!
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