А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 31 гру, 2019 13:56
ingtrans написав:
Бесплатно. Ходят, кстати, день в день...
Здесь жаловались, что эта банка с исходящим СЭП нормально не работает :/ Проблемы есть. Исправили?
MASolomko
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Додано: Вів 31 гру, 2019 14:01
la9 написав: Stringer написав:
Не уверен, что правильно понял ваш вопрос
Почему поостереглись бы держать свыше пары десятков тысяч гривен?
Вам могут ограничить выводы с карты п2п и без объяснений не отправлять сэп свыше 10000, и добиться причины этого всего невозможно, а недавно выяснилось, что тут на всю голову отмороженный финмониторинг, который без серьёзной причины может залочить вам счета
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Stringer
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Додано: Вів 31 гру, 2019 17:30
Да нормально я выходил год назад по п2п по 50 тыс на моню. Три дня подряд. Ни какой финмон не тормозил.
andreyiskra
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Додано: Сер 01 січ, 2020 16:17
10% кешбек на путешествия только в украинских точках продажи или глобально тоже, типа Airbnb, авиалинии и т.п.?
traveller
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Додано: Сер 01 січ, 2020 17:27
traveller написав:
10% кешбек на путешествия только в украинских точках продажи или глобально тоже, типа Airbnb, авиалинии и т.п.?
У А-банк, если ничего не изменилось в последнее время, то только в украинских точках.
ingtrans
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Додано: Сер 01 січ, 2020 17:43
clientage написав: la9 написав: jay2004 написав:
Дурня, навіщо Вам кеди?
Замовте КДВ (карта для виплат) - на неї впаде депо, потім СЕП чи p2p (без коміссій)... Бінго!
Ну а с зеленой за п2п чужой берет комис?
агаа
Изучайте
https://a-bank.com.ua/green/tariffs
P2P переказ через сторонні сервіси інших банків
1% за рахунок власних коштів, 4% за рахунок кредитних коштів
это с уни.
с кдв по тарифам п2п бесплатно.
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IMPRINTER
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Додано: Сер 01 січ, 2020 17:59
IMPRINTER написав:
это с уни.
с кдв по тарифам п2п бесплатно
Это при использовании чужих сервисов? В тарифах указано, что в АБанк24
Переказ з «карти для Виплат» на карту іншого банку України (P2P) 0,5%+3 грн
Это точно такая же комиссия, как и по уни за свои. По чужим сервисам тарифа не находил, но исходя из того, что тарифы на переводы одинаковы что по уни за свои, что по КДВ, можно было бы предположить, что по КДВ чужой p2p тоже обойдется в 1%.
ingtrans
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Додано: Сер 01 січ, 2020 18:02
які тут категорії та відсотки кешбеку на січень?
casper12
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Додано: Сер 01 січ, 2020 18:03
casper12 написав:
які тут категорії та відсотки кешбеку на січень?
viewtopic.php?p=4829874#p4829874
Указаны проценты за свои. За кредитные по категориям 1%.
Востаннє редагувалось
ingtrans
в Сер 01 січ, 2020 18:04, всього редагувалось 1 раз.
ingtrans
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Додано: Сер 01 січ, 2020 18:04
ingtrans написав:
можно было бы предположить
не нуна предполагать, нуна проверять
Если нет комисс, то она и не указывается в Тарифах
Ну не хочет банка писать в соответствующей строке Тарифа - пусто
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
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